Бої сильніші, ніж в Бахмуті: заступник командира Третьої штурмової про складні умови в Авдіївці

У районі Авдіївки на Донеччині тривають запеклі бої. Російська загарбницька армія наступає з усіх боків.

Про це повідомив заступник Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України виконує завдання в умовах, які "навіть складно було уявити".

"Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника - ворога величезна кількість, пруть з усіх боків. Бої в Авдіївці в рази сильніші за гарячі битви цієї фази війни, які були в Бахмуті", - заявив Жорін.

Він також опублікував відео від бійців протитанкового розрахунку бригади після бою.

Третя ОШБр показала відео протитанкістів після бою

Як повідомлялося, Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки. Бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, днями начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Іван Сєкач заявив, що до Авдіївки прийшло підкріплення, аби втримати місто. Деякі підрозділи його бригади замінили іншими підрозділами.

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