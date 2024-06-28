Бої тривають безперервно: військовий повідомив тривожні новини про Часів Яр

Бої за Часів Яр тривають. Масовані штурми в лоб відбуваються постійно. Також окупанти намагаються обходити місто з північного сходу та з півдня, однак не виходить взяти в лещата Часів Яр.

Про це повідомив військовослужбовець Кирило Сазонов.

"Це почалося вчора. Вибили ворога з мікрорайону Канал і мікрорайону Новий. Новий назвати мікрорайоном важко, бо це невеличкий "апендикс". Він ближче до центру Часового Яру розташований, це важливо. Канал - майже зруйнований район. Він поступово перетворюється на купу цегли, стирчать декілька багатоповерхівок. На одну ворог повісив навіть свого прапора, замінував, ми його з дрона розстріляли. Вони прориваються скрізь, намагаються проходити невеличкими групами. Штурми змінюються. Є штурми великі, коли вони штурмують на бронетехніці, з десантом в лоб Часів Яр обходячи. Намагаються обійти з півночі, з півдня вздовж траси Бахмут-Костянтинівка. В лещата взяти місто не вийшло. В останній тиждень таких атак настільки багато, що немає такого часу, коли б десь не тривав бій", - сказав він.

Нагадаємо, Deep State оприлюднив оновлену мапу бойових дій та повідомив, що окупанти захопили село Іванівське біля Часового Яру. Також, за їхньою інформацією, ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському.

Ворог знищує Часів Яр "Солнцепьоками"

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