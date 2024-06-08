Бої тривають по всій лінії фронту: Генштаб повідомив останні новини з передової

Від початку цієї доби вже відбулося 34 бойових зіткнення. Російські загарбники здійснили 12 авіаційних ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами і 513 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку наразі тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. В районі Макіївки атаку відбито, а дві тривають поблизу Греківки і Невського.

На Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника.

На Сіверському напрямку відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку від початку доби відбито два штурми противника в районах Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Сьогодні відбулося вже 10 боєзіткнень. Чотири атаки відбито. Ще п’ять тривають.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну спробу покращити тактичне положення в районі Новопрокопівки.

На Придніпровському напрямку один раз окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Раніше стало відомо, що Силам оборони вдалося контратакували та відбити ще кілька кварталів Вовчанська.

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