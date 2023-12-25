Бої тривають: у ЗСУ спростували заяву Шойгу про захоплення Мар'їнки

Не минає й дня, щоб росіяни не вигадали якийсь фейк. На Різдво, 25 грудня, вони заявили, що нібито захопили Мар'їнку. Звичайно ж, це не має нічого спільного з реальністю.

Олександр Штупун – речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку – в ефірі телемарафону розповів про ситуацію у місті. Він спростував фейк російських пропагандистів.

"Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військові перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки. Місто – вщент знищене. Але говорити про його повне захоплення – некоректно",

– розповів Штупун.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ 25 грудня опублікували традиційне вечірнє зведення. У ньому йдеться, що на Мар'їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Там окупанти за підтримки авіації тричі спробували атакувати позиції українських героїв. Жодного успіху ворог не мав.

Ворог обстріляв Мар'їнку з артилерії та мінометів.

Що вигадали загарбники

Міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив, що росія нібито окупувала Мар'їнку в Донецькій області. Це вже далеко не перша заява росіян про "взяття" цього українського міста. Слова Шойгу підхопили російські пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що Шойгу на зустрічі з диктатором володимиром путіним заявив, що нібито російські військові окупували Мар'їнку. У свою чергу, Путін зазначив, що нібито зі "взяттям" Мар'їнки російські окупанти відсувають від Донецька бойові українські підрозділи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач України генерал Валерій Залужний повідомили про намір посилити українську оборону.

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