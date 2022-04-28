Бої тривають, в'їзд до міста закритий: яка ситуація в Маріуполі 28 квітня

Бої тривають, в'їзд до міста закритий: яка ситуація в Маріуполі 28 квітня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Близько 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, їжа закінчується. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 27 квітня.

Ще одна брехня Путіна: бої в Маріуполі тривають

Попри запевнення Кремля про відсутність бойових дій в Маріуполі, де на заводі “Азовсталь” продовжують перебувати останні захисники міста, обстріли тут тривають. Про це свідчить відео, опубліковане радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком.

"Все, крім ядерної зброї": Арестович розповів про ситуацію в Маріуполі

По Маріуполю продовжується вогневий вплив усіма силами і засобами російської армії, які є на озброєнні, крім ядерної зброї, далека авіація тощо. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Тим не менше, наші захисники продовжують виходити на окремі вилазки, незважаючи на це, і знищувати того супротивника, який по землі підійшов", - зазначив Арестович.

Associated Press

Росіяни закрили в'їзд до Маріуполя, вводять дозвіл на перебування на вулиці

Від вівторка, 26 квітня, російські окупанти заборонили в’їзд до Маріуполя, яке перебуває в облозі, з боку Новоазовська. Місто закрите для громадян України. Потрапити до нього без посвідчення про проходження фільтрації для неможливо.

Натомість росіяни та мешканці так званої "Донецької народної республіки" отримують дозвіл на в’їзд без фільтрації на три дні. Посвідчення про проходження фільтрації для всіх інших діє лише тиждень.

ВООЗ вимагає негайного гуманітарного доступу до Маріуполя

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що система охорони здоров’я на сході України майже зруйнована, що піддає ризику життя тисяч людей в Маріуполі та інших населених пунктах, які перебувають в облозі російських сил.

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Евакуація цивільних з Маріуполя: ООН готує команду для проведення операції

У вівторок, 26 квітня, генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним, і після зустрічі на офіційному сайті ООН повідомили про принципову згоду президента РФ на участь організації разом із Червоним Хрестом в евакуації цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі.

За словами представника генерального секретаря всесвітньої організації Фархана Гака, зараз ООН формує команду, яка повинна взяти участь в евакуації мирних жителів з Маріуполя.

У Путіна спростовують домовленість з ООН про евакуацію цивільних з Маріуполя

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 27 квітня спростував інформацію ООН про її спільну з Міжнародним комітетом Червоного Хреста участь в евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Речник Володимира Путіна заявив, що пропозиція генсека ООН Антоніу Гутерреша про участь в евакуації "буде опрацьовуватися".

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Арестович назвав основні напрямки, на яких окупанти зосередили свої сили

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що протягом 27 квітня російські війська зосередили свої атаки на зоні ООС та Маріуполі. Протягом доби воєнно-політична обстановка навколо України суттєвим чином не змінилася.

Окупанти готують пропагандистський "престур" до Маріуполя

На 28 квітня Міністерство оборони РФ планує так званий "престур" до Маріуполя. Прибуття «журналістів» на територію України організовується через російський Ростов. У знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів.

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Росіяни вивезли з музеїв Маріуполя цінні експонати: оригінали картин та ікони

Російські загарбники вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею, що в Маріуполі Донецької області. У місті зберігалось сім оригінальних шедеврів. За попередньою інформацією, росіянам їх віддала директорка краєзнавчого музею Наталія Капусникова. Саме їй було відоме місце таємного зберігання картин, монументів та ікон.

Власник "Азовсталі" назвав меткомбінат оплотом українського опору в Маріуполі

Металургійний комбінат "Азовсталь" став оплотом українського опору в Маріуполі. Про це заявив український бізнесмен Рінат Ахметов, який володіє маріупольським меткомбінатом "Азовсталь".

"Маріуполь був, є та буде українським. Наші захисники героїчно борються за кожен метр української землі. Я гордий тим, що оплот опору знаходиться на заводі "Азовсталь". Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирних жителів буде евакуйовано", – заявив бізнесмен.

скріншот з відео

Польща прийме на лікування поранених жителів блокадного Маріуполя

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність польської сторони прийняти на лікування мирних жителів Маріуполя Донецької області, які зазнали поранень внаслідок російської окупації.

Нагадаємо, уперше за час повномасштабної війни Україні вдалося повернути з окупованої території так званої "ДНР" двох діток. Кіра Обединська втратила батька в Маріуполі, а мама померла, коли їй було менше місяця. А в Іллі Матвієнка мама була поранена в голову під час бомбардування Маріуполя.

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