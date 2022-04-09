"Бої тривають": Віталій Кім прокоментував наміри окупантів захопити Миколаїв

Снігурівка наразі під контролем окупантів.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім висловив переконання, що у російських окупантів немає намірів захопити Миколаїв. Він також запевнив, що загрози прориву російських військ через Вознесенськ до Одеси наразі немає.

Про це посадовець розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, обстріли у Миколаївській області можуть здійснюватися для залякування або ж прикриття військових маневрів окупантів.

"Ситуація загалом стабільна. Бої тривають на кордоні з Херсонською областю... Якщо ці обстріли для залякування, вони одночасно можуть прикривати і якісь військові дії з переміщення. Щодо намірів захопити Миколаїв - ні, не бачу", - заявив Кім.

Щодо Снігурівки, то за словами Кіма, наразі там перебувають окупанти, які тимчасово захопили ситуацію під свій контроль.

"Гуманітарної кризи там немає. Вчора на 7 ранку вони закрили проїзд через Снігурівку для цивільних осіб. Була можливість поставляти туди вантажі і також до Херсону. На сьогодні вони ці вантажі розвертають", - розповів він.

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