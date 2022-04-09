"Бої тривають": Віталій Кім прокоментував наміри окупантів захопити Миколаїв

Снігурівка наразі під контролем окупантів.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім висловив переконання, що у російських окупантів немає намірів захопити Миколаїв. Він також запевнив, що загрози прориву російських військ через Вознесенськ до Одеси наразі немає.
Про це посадовець розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, обстріли у Миколаївській області можуть здійснюватися для залякування або ж прикриття військових маневрів окупантів.
"Ситуація загалом стабільна. Бої тривають на кордоні з Херсонською областю... Якщо ці обстріли для залякування, вони одночасно можуть прикривати і якісь військові дії з переміщення. Щодо намірів захопити Миколаїв - ні, не бачу", - заявив Кім.
Щодо Снігурівки, то за словами Кіма, наразі там перебувають окупанти, які тимчасово захопили ситуацію під свій контроль.
"Гуманітарної кризи там немає. Вчора на 7 ранку вони закрили проїзд через Снігурівку для цивільних осіб. Була можливість поставляти туди вантажі і також до Херсону. На сьогодні вони ці вантажі розвертають", - розповів він.
Нагадаємо:
- Кім про ситуацію в області: ворог за 40-50 км від Миколаєва, може застосовувати "Гради" і "Калібри"
- "Нєх*й шастать": Кім показав, як українські захисники "притягли до відповідальності порушника дорожнього руху" (відео)
- "Окупантів навіть на підступах немає": Кім спростував фейк про "взяття" Миколаєва росіянами (відео)