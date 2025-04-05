Бої у Бєлгородській області: аналітики повідомили про "успіхи" росіян

Українські війська ведуть активні дії на території Росії / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російські війська продовжують наступальні операції на північному заході Бєлгородської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Російські мілблогери стверджували, що бої тривали біля Демидівки та Поповки (обидва на північний захід від міста Бєлгород).

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«Помічник очільникак українського прикордонного загону, що діє в Бєлгородській області, 4 квітня повідомив, що російські війська можуть розпочати широкомасштабний наступ по всьому міжнародному кордону між Росією та Україною, включаючи Сумську область, хоча українські сили не помітили значного нарощування російського особового складу чи техніки», — зазначають аналітики.

Російські війська залишаються активними поблизу українського кордону, а загони чисельністю до 15 осіб безуспішно намагаються проникнути до території України.

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові здійснили новий наступ — цього разу вже в Бєлгородській області.