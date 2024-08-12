Бої у Курській області: росіяни втратили контроль над іще 2 селами — Z-канали

Росіяни риють протитанкові рови вздовж об’їзної дороги зі Льгова до Курська.

Внаслідок українського наступу в Курській області РФ росіяни втратили контроль над іще двома населеними пунктами.

Про це пізно увечері в неділю, 11 серпня, повідомили так звані російські “воєнкори”, яких цитують місцеві Telegram-канали.

У повідомленні йдеться, що українські війська “накатом” увійшли до села Мартиновка Суджанського району. У просуванні нібито брало участь 7 машин військової техніки з особовим складом.

Інший пропагандистський ресурс стверджує, що росіяни також втратили контроль над селом Гордєєвка в іншому, Коренєвському районі Курщини.

Повідомлення про просування українських військ

Також у місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація про проведення евакуації з міста Льгов, де російська армія мінує підходи до міста і міст через Сейм. Вздовж об’їзної дороги з Льгова до Курська риють протитанкові рови.

Цивільні лікарні в Курській області використовують військові, оскільки поранених везуть “пачками”. Також велика кількість “двохсотих”.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Володимир Путін призначив голову ФСБ Олександра Бортнікова командувачем “контртерористичної операції” під час боїв, які тривають у Курській області. Це призначення свідчить про незадоволення господаря Кремля діями військового керівництва.

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