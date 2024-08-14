Бої у Курській області: українська авіація уразила важливий військовий об'єкт

На другий тиждень після початку наступу на Курську область Україна залучила свої військово-повітряні сили до операції. У вівторок, 12 серпня, у мережі з'явилися відео, на яких нібито показані українські винищувачі, що скидають американські керовані авіабомби JDAM (Joint Direct Attack Munition) по цілях на Курщині.

Про це пише Forbes.

"Український літак завдав удару по російському командному пункту в Тьоткіно, за кілька миль на північ від лінії фронту в Курську. Примітно, що наліт, ймовірно, здійснив старий літак Су-27 радянського зразка, а не один з нещодавно отриманих Україною від Данії американських винищувачів F-16", – йдеться у матеріалі.

Винищувачі F-16 також сумісні з бомбами JDAM, але Україна поки що планує використовувати західні винищувачі для посилення протиповітряної оборони.

Видання зазначає, що Росія перекинула у Курську область переважну частину своєї бойової авіації і щодня скидає до 50 КАБів по місцях базування підрозділів ЗСУ в Сумській області, тобто близько половини від загальної кількості бомб, які росіяни використовують вздовж лінії фронту.

Але ЗСУ розгорнули у Курській області комплекси ЗРК та РЕБ, а також активно використовують ударні безпілотники для протидії російській авіації. Відомо, що українські дрони-камікадзе вже збили кілька російських гелікоптерів. Натомість російська артилерія пошкодила один український ЗРК "Бук".

Через посилену протиповітряну оборону з обох сторін, і російські і українські пілоти намагаються літати якомога нижче, щоб уникнути ворожих радарів.

"Є докази російських бомбардувань, спрямованих як на українські війська у Курській області, так і на їхні бази у Сумах. Водночас єдиною підтвердженою ціллю, ураженою українською авіацією, є командний пункт росіян у Тьоткіно", – пише видання.

Автори статті зауважили, що попри активне використання Україною ударних дронів та ракетні атаки на російські аеродроми, росіяни все ще мають більше літаків і бомб. Ускладнює ситуацію й те, що обіцяні Заходом 85 винищувачів F-16 прибувають до України занадто повільно.

Тобто наразі в українських ВПС, можливо, є лише близько 100 бойових літаків після втрати кількох бортів через російські атаки на українські аеродроми цього літа. Натомість Росія задіяла на фронті близько 300 літаків.

"Проте, примітно, що попри серйозну нестачу в літаках, бомбах та іншому важкому озброєнні Україна не просто вторглася до Росії — вторгнення не демонструє жодних ознак уповільнення", – наголошує видання.

За словами неназваного українського чиновника, з яким вдалося поспілкуватися журналістам, мета української операції в Курській області – "розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон".

Нагадаємо, внаслідок операції в Курській області РФ українські військові взяли під контроль понад 40 населених пунктів.

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