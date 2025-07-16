Бої у Міловому на Харківщині: Синєгубов повідомив невтішні новини

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

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Село Мілове на Харківщині перетворилось на "сіру зону". Там більше немає мирних жителів, а залишились лише руїни.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону.

Що відомо про ситуацію

За словами посадовця, два тижні тому активні дії розпочалися на новій ділянці фронту — росіяни перетнули державний кордон на Харківщині. Основний тиск припав на населений пункт Мілове, що на північний схід від Великого Бурлука. Російські окупанти довго намагалися закріпитися там, утім ЗСУ цього не дозволили.

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Тож наразі, підкреслив Синєгубов, фіксується збільшення "сірої зони" (зони бойових дій).

“Були повідомлення, що російські війська зайшли до цього населеного пункту, однак завдяки нашим Збройним силам їм було нанесено вогневого ураження, вони повністю були знищені і вибиті. Це місце ведення активних бойових дій, як і, на жаль, інші населені пункти на нашій території. Там уже немає людей і залишилися лише руїни”, — заявив Синєгубов.

Нагадаємо, станом на 16 липня 2025 року росіяни прорвалися вперед поблизу кількох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях.

Зокрема, ворог просунувся біля Амбарного, Удачного, Толстого та Федорівки.

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Ще раніше повідомлялося про просування РФ у Мирному, Торецьку, Леонідівці на Донеччині та біля Борівської Андріївки, Зеленого Гаю на Харківщині.