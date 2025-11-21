Бої у Покровську: яку частину міста контролюють ЗСУ

ЗСУ. / © Getty Images

Реклама

Українські Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції південніше від залізниці.

Про це повідомили бійці 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Військові наголошують, що ці українські позиції важливі для подальшої деокупації. Своєю чергою, росіяни намагаються перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста. Всі ці спроби блокують оборонці міста.

Реклама

“Війська противника у Покровську сточуються. Як результат — ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже задіяло у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ «Центр» – підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ”, - наголосили у 7 корпусі ДШВ.

Зазначається, що одне із ключових завдань Сил оборони на цій ділянці фронту залишається повне перекриття логістичних шляхів армії РФ до міста, зокрема, із застосуванням тактичної та армійської авіації.

За даними військових, на північних околицях Мирнограда завершується зачистка від російської піхоти. Залучаються додаткові ресурси для виявлення та ліквідації загарбників, переміщення яких зафіксоване у південній частині міста.

Окрім того, нечисленні російські групи намагалися просочитися до Гришиного, що на північний захід від Покровська. Однак українські військові вчасно виявили та ліквідували противника.

Реклама

Нагадаємо, військовий експерт Павло Лакійчук наголошує, що в Покровську тривають міські бої. З його слів, наразі головне завдання українського командування в місті — утримати його північну частину, а також промзону, щоб зберігався гарантований коридор через Покровськ до Мирнограда. Адже зараз саме це містечко - це форпост на сході оборони Покровського і Мирноградського районів.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Росія намагається заблокувати українських бійців у місті. Хоч загарбники, які воюють на Покровському напрямку, зазнали одних з найбільших втрат на полі бою за останні місяці, але командування РФ з усіх сил намагається завершити захоплення Покровська.