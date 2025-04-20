Бої у Серебрянському лісі: у ЗСУ розповіли про поточну ситуацію

Серебрянський ліс

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В Серебрянському лісі ЗСУ тримають оборону. Всі спроби ворога вклинитись марні.

Про це в ефірі “Ми Україна” розповів офіцер 3 механізованого батальйону 115 ОМБр Олександр Косюк.

"Там обстановка дуже добра. Завдання, які стояли перед нам, ми виконали. Зараз ми стійко тримаємо оборону. Противник намагається проводити свої дії, робити переміщення, десь вклинитися. Ці спроби закінчуються нічим. Серебрянський ліс стоїть, стояти буде, ми нікому його не віддамо", — наголосив він.

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Раніше йшлося про те, що у Серебрянському лісі, на кордоні Луганщини і Донеччини, бойові дії тривають з високою інтенсивністю. Артилерія, міномети, безпілотники працюють невпинно. Окупанти активно намагаються проводити повітряну розвідку як переднього краю Сил оборони, так і тилових районів.