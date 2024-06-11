Бої у Серебрянському лісі: потужні кадри роботи ЗСУ по окупантах (відео)

У Мережі показали потужні епізоди спільної бойової роботи спецпризначенців підрозділів Brotherhood of war та Mich operations у Серебрянському лісі Луганської області.

Відео опублікували на сторінці Military Community.

Як видно на кадрах, українські військові професійно виконують бойові завдання та знищують російських загарбників і вдень, і вночі. Із колись буйного лісу залишились лише одні стовбури.

Нагадаємо, ми показували, який вигляд має Серебрянський ліс на Луганщині після "звільнення" росіянами. Ці кадри просто жахають. Завдяки діям армії РФ він перетворився на суцільну випалену землю.

Бої у Серебрянському лісі: потужні кадри роботи ЗСУ по ворогу

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