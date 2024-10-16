Бої у Торецьку можуть вестися на трьох рівнях: як довго вдасться утримувати місто — експерт

Місто ще не повністю зруйноване, там є вцілілі будівлі.
У місті Торецьку на Донеччині, яке штурмують російські окупанти, залишилися вцілілі будівлі, тож бойові дії у забудові можуть затягтися на місяці.
Таку думку в коментарі виданню “РБК-Україна” висловив військовий експерт Олексій Гетьман.
"Міські бої можуть вестись на трьох рівнях. Умовно, на асфальті, на поверхах і в підземних комунікаціях”, - зазначив він.
За словами Гетьмана, на сході Торецька розташовані російські війська, тож навряд чи вони “самі себе обстрілюватимуть”.
“Поки він [Торецьк] не зруйнований, як інші міста, вони ще дуже довго його захоплюватимуть", - пояснив експерт.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують просування у Торецьку Донецької області. Загарбники знищують місто артилерійським вогнем.
Читайте також: