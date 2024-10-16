Бої у Торецьку можуть вестися на трьох рівнях: як довго вдасться утримувати місто — експерт

Місто ще не повністю зруйноване, там є вцілілі будівлі.

У місті Торецьку на Донеччині, яке штурмують російські окупанти, залишилися вцілілі будівлі, тож бойові дії у забудові можуть затягтися на місяці.

Таку думку в коментарі виданню “РБК-Україна” висловив військовий експерт Олексій Гетьман.

"Міські бої можуть вестись на трьох рівнях. Умовно, на асфальті, на поверхах і в підземних комунікаціях”, - зазначив він.

За словами Гетьмана, на сході Торецька розташовані російські війська, тож навряд чи вони “самі себе обстрілюватимуть”.

“Поки він [Торецьк] не зруйнований, як інші міста, вони ще дуже довго його захоплюватимуть", - пояснив експерт.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують просування у Торецьку Донецької області. Загарбники знищують місто артилерійським вогнем.

В Мережі з’явилося нове відео з Торецька на Донеччині

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