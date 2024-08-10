Бої у Вовчанську: росіяни перегрупували штурмові загони і готуються до атак

Окупаційні війська РФ готуються до штурмових дій у Вовчанську, що на півночі Харківської області. Зокрема, росіяни перегрупували штурмові загони.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків".

Зазначається, що на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ.

"У Вовчанську ворог в межах підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади", - йдеться у повідомленні.

На напрямку Козача Лопань – Золочів армія РФ посилила повітряну розвідку дронами, шукаючи підрозділи ЗСУ. Зокрема, в районі Вовчанська протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення.

Як повідомлялося, окупанти перекинули до району Вовчанська новий підрозділ з Луганської області. Зараз загарбники намагаються розширити зону контролю у Вовчанську і просуватися флангами.

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