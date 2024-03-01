Бої в Авдіївці через об’єктив GoPro: третя штурмова показала відео

Бійці поділилися новими кадрами зі щоденника оборони в Авдіївці.
У третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ показали відео ведення бою в умовах забудови в Авдіївці, зняте на камеру GoPro. Йдеться про бої ще до ворожого захоплення міста.
Відповідний ролик опублікований у телеграм-каналі бригади.
У повідомленні до відео вказано, що під час ведення бою в Авдіївці в умовах забудови бойові групи зайняли позиції в одному з будинків приватного сектора і почали відстрілювати у напрямку противника.
Під час щільного вогню російські війська поцілили у будівлю, де перебували українські бійці. Однак захисники вибралися з-під завалів та продовжили давати вогневу відсіч окупантам.
"Нові кадри з щоденника оборони в Авдіївці – міські бої очима друга Аута, бійця 3-ї роти 1-го штурмбату Третьої штурмової бригади", – йдеться в підписі до ролика.
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Нагадаємо, в Інституті вивчення війни 1 березня повідомили, що напередодні російські війська просунулися на захід від Авдіївки та навіть захопили кілька населених пунктів у цьому районі.
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