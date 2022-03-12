Бої в Ірпені та переміщення ворожої техніки: голова Київської ОДА розповів про ситуацію в області

Бої в Ірпені та переміщення ворожої техніки: голова Київської ОДА розповів про ситуацію в області

Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи.

На території Бородянської громади зафіксовано переміщення російських окупантів. У Немішаївській, Дмитрівській, Бучанській, Гостомельській громадах - пересування ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулеби.

"Вишгородський район. Північ району залишається окупованою ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам. Людям, які самостійно виходять з окупованої території, надається допомога та організовується евакуація з району", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що місто Славутич повністю ізольоване. Там є потреба в продуктах харчування та медикаментах.

У Бучанському районі "ситуація напружена". Макарівська громада - немає зв`язку. У Бородянській громаді зафіксовано переміщення ворога. Громада готується до евакуації. У Немішаївській, Дмитрівській, Бучанській, Гостомельській громадах - пересування ворожої техніки. Уночі відбувалися бої в Ірпені.

Також повідомляється, що у Білогородській громаді вранці ворог здійснив обстріл ”Градами”: зруйновано декілька житлових будинків, є двоє загиблих та один поранений.

Броварський район. Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами: Баришівська громада, Калитянська громада, Великодимерська громада. Там тривають бойові дії, наголошується у повідомленні.

У селі Гоголів в ніч на 12 березня внаслідок ракетного удару сталася пожежа в будівлі цеху з виготовлення рибної продукції та зруйновано будівлю підприємства ”Шельф”.

Також вночі обстріляли північну частину Бориспільського району, жертв немає.

У Білоцерківському, Обухівському та Фастівському районах ситуація контрольована. Водночас у Василькові (Обухівський район) о 07:00 сталися чотири потужні вибухи, а у Фастівському районі вночі після обстрілу сталося загоряння залишків пального на нафтобазі в селі Крячки.

Водночас в ОДА наголосили, сили оборони перебувають у підвищеній боєготовності. Проводиться робота з укріплення блокпостів. Постійно забезпечується вирішення гуманітарних питань.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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