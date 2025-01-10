Бої в Кураховому: що відбувається в місті і хто утримує ТЕС

Окупаційні війська РФ намагаються вибити українських захисників з Курахового на Донеччині. Наразі ЗСУ утримують Курахівську ТЕС.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Зараз росіяни намагаються атакувати в районі Дачного та вибивати українські сили з Курахового", - повідомив він.

Трегубов наголошує, що українські Збройні сили тримають Курахівську теплоелектростанцію і завдають ворогові ураження, яке тільки можуть.

"Все що можливо наші сили там роблять і знищують просто велетенські обсяги техніки ворога", - додав Трегубов.

Як повідомляв керівник Покровської ВМА Сергій Добряк, росіянам до околиць міста залишилося 2 км. Ситуація в Покровську залишається складною.

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