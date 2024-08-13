Бої в Курській області: де наступають ЗСУ і які міста можуть взяти – аналітик Bild (карта)

Юліан Рьопке з'ясував, до яких сіл в Курській області дійшли ЗСУ.

Бої в Курській області тривають і зараз точаться на околиці райцентру Коренево.

Про це написав військовий оглядач Юліан Рьопке на сторінці в соцмережі Х і для німецького видання Bild.

Рьопке повідомив, що ЗСУ вдалось вибити російські підрозділи із села Ольгівка Курської області.

"Українська армія захопила Ольгівку і продовжує наступати на Коренево зі сходу", – написав Рьопке.

За його словами, у 30 км на північ ЗСУ ведуть наступ Коренево і намагаються розширити свій плацдарм. На кадрах, опублікованих ЗС РФ, видно, як російські безпілотники атакують українські механізовані частини на південь та схід від селища.

"Щонайменше один український БТР-4 знищено, ще один – захоплений російськими військами (за непідтвердженими російськими даними, за останню добу знищено або захоплено 10 бронетранспортерів ЗСУ). Українські БТР також помітили на дорозі на село Гір'ї на схід від Суджі", – сказав Рьопке.

За його інформацією, українські війська просунулися далі на північ від Суджі.

"Біля захопленого міста ситуація залишається напруженою, оскільки російські війська знаходяться зовсім поруч", – сказав аналітик.

Аналітик переглянув відеозаписи, які публікують обидві сторони, і зробив висновок, що важкі бої йдуть приблизно за 20 км на південь від Суджі і на схід. Там російські підрозділи поки не просунулися до міста ближче, ніж на 6 км. У цих боях беруть участь загони "Ахмат", каже експерт.

"Якщо Україна вдасться зайняти ці населені пункти, це стане страшним провалом Володимира Путіна", – підсумував Юліан Репке.

Території Курщини, які нібито контролюють українські сили / Фото: The Bild

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та головком ЗСУ Олександр Сирський повідомили, що під контролем України перебувають 74 населені пункти Росії.

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