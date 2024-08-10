Бої в Курській області: експерт вважає, що Україні можуть дозволити удари по Росії ракетами ATACMS

Україна може отримати дозвіл на удари по російських аеродромах і військових цілях, використовуючи ракети ATACMS та авіацію.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Також він не виключив можливість передачі Україні ракет дальністю 500 км для винищувачів F-16. Олександр Мусієнко припустив, що США могли знати про підготовку операції в Курській області та підтримали її, зазначивши: "Ось що може чекати Росію".

Експерт зазначив, що якщо США не дозволять Україні завдавати удари по Росії, ЗСУ продовжать використовувати дрони та ракети "Нептун". Він підкреслив, що ситуація є шокуючою для Росії та спостереження за її розвитком вплине на оборонну операцію на сході.

Нагадаємо, просування українських сил у Курській області може негативно вплинути на ситуацію на фронті в цілому. Крім того, аналітики ISW вважають, що "прорив" українських сил у Курській області змусить Кремль намагатися повернути захоплену територію та зупинити українську активність у Росії.

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