Бої в Курській області: генерал ЗСУ розповів про тактику та загрози з боку РФ

ЗСУ контролюють 90 кв. км у Курській області: бої тривають, а РФ готується до нових атак / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У Курській області тривають активні бойові дії – Сили оборони України контролюють близько 90 кв. км території.

Про це розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, цей плацдарм можна вважати своєрідною "буферною зоною".

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"На Курщині дії ще тривають. Там контролюється близько 90 кв. км – це саме та буферна зона, яку хотів створити Путін на Сумщині. Але тепер вона виникла на території самої РФ", – зазначив Романенко.

Попри втрати на північному фронті, Росія готується до нових атак. За словами генерала, наразі зарано говорити про стабілізацію ситуації, адже окупанти перегруповуються та планують масштабний наступ.

“Можна казати про стабілізацію, коли ворог буде зупинений. Натомість він активізує атаки на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, а також на Покровському, Лиманському та Куп’янському напрямках", – пояснив Романенко.

Експерт зазначив, що удари по прикордонних територіях рф змушують окупантів розпорошувати сили та перекидати додаткові підрозділи для оборони. Це послаблює їхні можливості на інших напрямках.

"Війна – складне явище. Буває не лише пряма перемога, а й опосередкований ефект, який змушує ворога змінювати плани", – підкреслив генерал.

Нагадаємо, за словами військового експерта Павла Нарожного попри повідомлення ЗМІ про те, що Росія готує новий великий наступ на території України, у загарбників немає для цього сил..