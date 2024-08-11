Бої в Курській області вплинули на ситуацію на Харківщині: командир взводу розповів про щоденні атаки

Активність ворожої артилерії впала на Харківському напрямку після того, як у Курській області розпочалися бої. Водночас ситуація на Харківщині складна.

Про це йдеться у матеріалі "Суспільного" із посиланням на слова командира окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї бригади із позивним "Дід".

За його словами, активність ворожої артилерії впала на Харківському напрямку після того, як у Курській області зав'язалися бої. Водночас військовослужбовець повідомив, що ситуація на Харківському напрямку складна.

Російські загарбники намагаються відтіснити українські війська із позицій. Щодня ворог іде в атаку невеликими групами, переважно без техніки. За словами бійця, росіяни намагаються наступати по двоє-троє в населені групи й продовжувати нарощувати сили. Проте їм це не вдається.

"Силами оборони, артилерією та безпілотними системами ворог нещадно знищується та зазнає великих втрат. Вимушені постійно їх поповнювати. Свого часу вони перекинули резерви з Сумського напрямку і вони швидко закінчилися", – розповів військовий.

Нагадаємо, ворог поцілив, ймовірно, керованою авіабомбою по житловій забудові Першотравневого Борівської громади. Двоє людей загинули.

А на Покровському напрямку росіянам вдається просуватися через кидання в бій великої кількості піхоти та завдяки потужним ударам керованими авіабомбами.

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