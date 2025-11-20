Бої в Покровську: експерт назвав головне завдання ЗСУ у місті

ЗСУ. / © Associated Press

У Покровську Донецької області тривають міські бої. Наразі головне завдання українського командування в місті - утримати його північну частину.

Про це заявив керівник військових програм безпеки Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“З одного боку, на півдні міста переважно перебувають росіяни. Там є і наші опорні пункти, окремі точки опору, але вони фактично відрізані від основних сил. З іншого боку, в північній частині Покровська в основному діють українські сили, але є окремі точки, куди вдалося проникнути противнику. Його намагаються локалізувати і ліквідувати”, - розповів Лакійчук.

Саме тому, каже експерт, українським оборонцям важливо утримати північну частину міста, а також промзону, щоб зберігався гарантований коридор через Покровськ до Мирнограда.

За словами Лакіячука, наразі Мирноград - це форпост на сході оборони Покровського і Мирноградського районів. Якщо окупантам вдасться просунутися далі в Покровську, то групу Сил оборони доведеться виводити з Мирнограда.

”Можливо, є свої переваги в такому варіанті дій. Тоді це змогло б випрямити фронт і посилити фланги Покровського ковша. Але про це поки говорити зарано”, - каже експерт.

З його слів, росіяни вважають, що у них з’явився якийсь шанс охопити Покровськ і Мирноград, а тому підтягують сюди додаткові сили. Задум України, вважає Лакійчук, полягає в тому, аби збити наступальний потенціал армії РФ.

“Наступ тільки почався, перший етап - найскладніший, оскільки ресурси, зарезервовані на другий, третій етап наступальної операції, через неможливість реалізувати перший етап, будуть перенаправлятися на реалізацію його. Тому попереду важкі бої. Але результат виходить такий, що зараз ми граємо на те, щоб послабити можливості противника в подальшому”, - наголосив експерт.

Покровськ і Мирноград продовжують мати важливе значення в тому контексті, що це фланг і потенційний маршрут для заходу росіян до тилу українського угруповання в Костянтинівці та Дружківці.

Нагадаємо, аналітики ISW у своєму звіті наголошують, що РФ прагне заблокувати українських бійців у Покровську. Окупанти намагаються заблокувати українські сили, щоб не дати Україні провести організований відхід, який знівелював би потенційний оперативний ефект від майбутнього захоплення Покровська російськими військами.

Військові кажуть, що ситуація у Покровську залишається вкрай тяжкою. Зростає кількість стрілкових боїв та збільшуються втрати ворога від прямого вогню.