Бої в районі Бахмута: ЗСУ відбивають шалені атаки російських військ на Іванград

Окрім того, важкі бої тривають на Авдіївському напрямку, де українські підрозділи тримають оборону.
Російські військові концентрують основний удар у районі Бахмута, проте ЗСУ відбивають шалені атаки окупантів, зокрема на Іванград Донецької області.
Про це речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив у ефірі телемарафону.
За його словами, на сьогодні російська армія концентрує свій основний удар в районі Бахмута.
"Особливо Іванград вони шалено атакують, і наші сили роблять все, щоб відбити ці атаки та стримують ворога. Цей напрямок вже багато місяців є для них головним", - зауважив Череватий.
Окрім того, важкі бої тривають на Авдіївському напрямку, де українські підрозділи тримають оборону. Зокрема, російські війська намагаються будувати укріплення в районі Сватового та Кремінної на Луганщині.
Щодо деокупації Харківщини і Луганщини, то представник ЗСУ повідомив, що командування і штаби працюють над продовженням звільнення територій України.
"Але ця робота потребує певної тиші. І це дає свій результат – коли ворог неочікувано отримує удар там, де він не зовсім сподівався його отримати", – пояснив Череватий.
Що відомо про бої в районі Бахмута
На Бахмутському напрямку тривають дуже важкі бойові дії. Російська армія вже не діє там методами концентрованого удару, а працює окремими підрозділами, застосовуючи усю свою артилерію, пояснив військовий експерт Сергій Грабський.
За даними британської розвідки станом на 10 жовтня, російські війська за минулий тиждень просунулися на 2 км у напрямку Бахмута. Зокрема, місто Бахмут намагаються штурмувати підрозділи ПВК "Вагнера".
Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, окупанти дуже активні у районі Бахмута, бо це міста, а також Соледар є воротами до Слов'янська. А Слов’янськ росіянам необхідно захопити вже до зими, адже тамрозташований водозабір Донецької області. В іншому разі ворог цю зиму не переживе, зазначив експерт.
Читайте також: