Бої впритул наблизилися до Дніпропетровської області: чи зашли до області росіяни

Бойові дії наблизилися до адмінкордону Дніпропетровської області / © Associated Press

Реклама

Російські окупанти не припиняють спроби зайти на територію Дніпропетровської області. Бойові дії наблизилися до її адмінкордону.

Про це заявив спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Станом на зараз на території Дніпропетровської області він (ворог — ред.) не перебуває. Хоча бої щільно наблизилися до адміністративного кордону, до окремих населених пунктів, які знаходяться біля адміністративного кордону», — додав він.

Реклама

За словами спікера ОСУВ Хортиця, мови про те, що росіяни взяли під контроль територію на самому адмінкордоні або за ним, немає.

Трегубов також нагадав, що росіяни вже протягом трьох тижнів заявляють про те, що вони нібито зайшли до Дніпропетровської області. Вони навіть знімають фейкові відео з цього приводу.

Нагадаємо, військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков заявив, що окупаційна армія РФ прагне за будь-яку ціну зайти на територію Дніпропетровщини.

А полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Дніпропетровська область не стане ще одним театром бойових дій. За його словами, до Дніпра росіянам — «як до Києва рачки». Адже відстань досить велика — 200 км.

Реклама