Бої вже у приватному секторі: що відбувається на Костянтинівському напрямку

Російські військові / © Associated Press

Реклама

Російські війська посилюють тиск на Костянтинівському напрямку. За даними військових оглядачів, бої тривають уже у приватному секторі Костянтинівки, а ситуація на ділянці фронту залишається однією з найважчих.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

На Костянтинівському напрямку російська армія продовжує активні штурмові дії та намагається просуватися до міста одразу з кількох напрямків. Про це повідомляють українські військові аналітики.

Реклама

Зокрема, з боку Предтечиного окупанти дійшли до околиць Костянтинівки та затягують піхоту до південної частини міста. Бої тривають у приватному секторі.

Також російські сили просуваються південніше траси Бахмут – Костянтинівка та вже наблизилися до східних околиць міста. Наразі армія РФ намагається захопити Новодмитрівку.

Однією з найскладніших ділянок фронту називають район Берестка та Іллінівки. За даними аналітиків, окупанти постійно намагаються прорватися до західної частини Костянтинівки. Там розташовані промислові об’єкти та висотна забудова, що може дати росіянам можливість закріпитися у місті.

Аналітики наголошують, що ситуація у Костянтинівці відрізняється від тієї, яка раніше склалася у Покровську. Тоді російським військам вдалося швидко пройти приватний сектор та закріпитися у висотній забудові й промзонах. У Костянтинівці наразі такого швидкого прориву не сталося, однак загроза масштабнішої операції залишається.

Реклама

Експерти зазначають, що попри великі втрати російської армії та відносно невисокі темпи просування, ворог залишається сильним і продовжує кидати значні сили на захоплення Донеччини.

Війна на Донбасі: останні новини

Видання Reuters пише, що російські війська контролюють територію, розташовану всього за один кілометр від південної околиці Костянтинівки.

Напередодні головком Олександр Сирський повідомив, що у квітні кількість спроб наступу з боку росіян помітно зросла. Він додав, що від 27 квітня російські війська провели 83 атаки на Костянтинівському напрямку.

Новини партнерів