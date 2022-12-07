Бої йдуть – будинок з будинком: бійці розповіли про вуличні бої в Мар’їнці

Пункт незламності величиною з ціле місто, де цілодобово точаться вуличні бої, на мінімальних дистанціях, під акомпанемент потужних вибухів - це про Мар’їнку на Донеччині, яку росіяни фактично знищили, йдеться в ТСН.

Поміж руїн тамтешніх багатоповерхівок та залишків фундаментів приватних обійсть воїни 79-ї десантно-штурмової бригади продовжують тримати оборону і запевняють: Мар’їнку ворог не контролює. “Це колись були багатоповерхові будівлі, в них жили люди. Ну, там, загалом, вся Мар’янка, вона майже знищена, практично не залишилося будівель, в яких можна було б проживати”, - розповідають військові.

Це місце позначене на мапах як десятитисячна Мар’їнка, та за 10 місяців 2022-го росіяни перетворили її на кам’яну пустелю. Ззовні скидається, що там не залишилося нічого живого, але у мар’їнських підземеллях досі виживають близько десяти відсотків колишніх мешканців, які відмовляються евакуюватися.

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Від Мар’їнки і аж до Курахового немає нині жодного населеного пункту, куди би не прилітали ворожі артилерійські снаряди, реактивні “Гради”, “Смерчі”, “Урагани”. Саму ж Мар’їнку буквально у цілодобовому режимі ворог просто стирає з лиця землі. Ночами тут випадають рукотворні фосфорні опади, а світлою порою - по кілька разів на день місто та прилеглі тилові села з неба розстрілює ворожа авіація. “Зранку сьогодні виїхали дві БМП 2 противника, щоб відвернути нашу увагу, щоб танки проїхали по лівому та правому флангу нашої оборони”, - розповідають бійці.

По першому панцернику окупантів, що сунув з лівого флангу, із "Джавеліна" точно відпрацював розрахунок протитанкістів 79-ки. Ще один ворожий танк не заїхав далі замаскованого мінного загородження. Та на тім чужинці не заспокоїлися. “Противник використав ще 5 танків, розкинув їх по сторонах і начав наносити вогневе ураження по наших позиціях”, - розповідає військовослужбовець 79-ї ОДШБр Микола.

Просити українських десантників двічі застосувати переконливе заспокійливе не довелося. “В результаті танкову атаку було відбито, два танки знищено! У них постійно буква “Z”. І сьогодні на стволі побачили напис “ДНР”, - розповідають воїни.

Крім ворожих панцерників, “нашинкували” українські десантники і ворожої піхоти. “Двохсотих” вони не забирають! “Двохсоті” залишаються там. А “трьохсотих” вони там забирають, але не завжди”, - розповідають бійці.

Наші десантники певні, знищені ворожі піхотинці, що їх залишили свої біля підбитих танків, то “чмобіки”. Вони зазвичай сунуть вперед у зеленій формі й не надто навчені маскуватися. “Ходять групами, десь 12-15 чоловік, це у них стабільно. І стабільно просуваються, наближаються до наших позицій”, - каже військовослужбовець 79-ї ОДШБр “Пахан”.

Поміж руїн Мар’їнки на ближніх дистанціях триває геть інша війна. “Проходять стрілецькі бої. На всіх позиціях, на території всієї Мар’їнки. За підтримки артилерії. Бої йдуть будинок з будинком, там до 50-ти метрів. Іноді навіть ближче. Вони не пробують десь там обходити його, а дійсно йдуть напролом - по центральних вулицях”, - каже боєць Роман.

Серед залишків міської забудови, каже Роман, точаться справжні й запеклі вуличні бої. “Дійсно, вуличні бої відбуваються. Немає моменту для маневру. Здебільшого це з-за дому, вони переміщаються по будівлях і ведуть вогонь з будівель, по вулицях”, - переконують воїни.

По багато разів на добу українську лінію оборони в місті атакують зовсім не "чмобіки". “Зараз вони йдуть розподілені. На лівому фланзі діють, в більшості – це мобілізовані. В самому центрі Мар’їнки діють кадрові військові Російської Федерації або ЧВК. Характерне у них озброєння, це АК-12, тобто вони добре підготовлені”, - каже військовослужбовець 79-ї ОДШБр Микола.

Вистачає поміж окупантів і бійців у чорному з характерною говіркою, які можуть бути або з приватної армії, або ж підрозділи «Ахмата», переконані військові.

Та їм без великої різниці, зізнаються українські воїни-десантники, якого ворога бити. Не надто принципово, запевняє Микола і те, яка саме українська зброя – точні автоматні постріли чи влучні удари української артилерії - "мінусують" ворога. “Максимально намагаються підійти до наших позицій, це їм не вдається. Отримують по зубах і відходять назад”, - переконує військовослужбовець 79-ї ОДШБр Микола.

Ситуація в Мар’їнці, не приховують наші військові, дуже складна. Втім, десантники запевняють: об місто ворог вже зламав чимало зубів.

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