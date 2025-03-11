Бої йдуть на околиці Суджі: Бутусов про ситуацію на Курщині

За словами журналіста, спроби росіян відрізати наше угруповання від кордону були відбиті.

Російські окупанти продовжують наступ на Курщині.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

За його інформацією, бої тривають на околиці міста Суджа.

"Ворог намагався відрізати наше угруповання від кордону, але усі спроби відбиті. Тим не менше ворог створює загрози для окремих наших позицій", – каже журналіст.

За словами Бутусова, переваги ворога у тактичному та оперативному становищі, перевага у піхоті, дронах, авіації та артилерії ускладнює організацію оборони на проміжних рубіжах.

Карта підконтрольної частини Курської області / Фото: Deepstatemap

Що кажуть у Генштабі

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на 16:00 вівторка на Курському напрямку від початку доби відбулося 23 боєзіткнення, 14 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три КАБ, та здійснив 167 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, вчора головком ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає.

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), російські війська готуються до наступу на Суджу.

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