Бої йдуть за середмістя: мер Сєвєродонецька розповів про поточну ситуацію у місті

Бої йдуть за середмістя: мер Сєвєродонецька розповів про поточну ситуацію у місті

У Сєвєродонецьку йдуть бої з окупантами за середмістя.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Ми контролюємо промислову зону, периметр, який забезпечує сполучення з Лисичанськом. Бої йдуть за середмістя, здійснюються намагання витискання ворога подалі до центра міста. Це перманентна ситуація з частковими успіхами та з тактичними відходами. Ситуація важка, але стабільна", - зазначив він та додав, що живої сили у росіян досить багато і вони "прокладають собі дорогу своїми ж людьми".

Варто зазначити, що за даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 15 червня, на Сєвєродонецькому напрямку супротивник здійснював вогневий вплив по позиціях ЗСУ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 112-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: