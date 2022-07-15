Бої "з м'ясорубкою": військовий експерт припустив, як закінчиться війна з Росією

Попереду на українців можуть чекати вкрай складні і кровопролитні бої у війні з Росією, але закінчитися вони мають перемогою ЗСУ.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

"Це буде нелегка війна, іноді з м'ясорубкою. Але вона повинна закінчитися розгромом Російської Федерації на полі бою. Це може статися і раніше, якщо Росія буде змушена дати нам рішучий бій. Саме цей рішучий бій та перемога у ньому може стати крапкою у цій війні", – зазначив він.

Жданов переконаний, що інші варіанти розвитку подій, а саме припинення вогню, домовленості, перемир'я – не принесуть ніяких результатів.

"Це буде просто відкладена війна. Ми це вже проходили", – додав він.

Нагадаємо, що за даними Міноборони, на сьогодні завдяки американським системам HIMARS українські військові знищили вже понад 30 логістичних воєнних об'єктів російських окупантів.