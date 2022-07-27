Бої з окупантами на Харківщині тривають: Синєгубов розповів про ситуацію у регіоні

Росіяни зранку 27 липня знову завдали ударів по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 8 автомобілів.

У Новобаварському районі через обстріл вибиті вікна житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони. За даними ОВА, після 5 години ранку в Чугуївському районі окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.

У Харківському районі увечері 26 липня в селі Циркуни унаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку.

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Тоді ж в Дергачівській громаді внаслідок обстрілу горів двоповерховий будинок та автомобіль. У Богодухівському районі в смт Золочів зруйновані приватний будинок та фермерське господарство. Постраждалих немає.

"Бої з окупантами на Харківщині тривають. Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни завдавали ударів по Харкову, Чугуєву, Шевелівці, Краснопіллю. За допомогою понтонних переправ загарбники намагаються покращити свою логістику. Ворог намагався розкрити побудову оборони українських військ в районі населеного пункту Чепіль — українські військові знешкодили окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Харкова у парку утворилась величезна вирва і понівечено багатоповерхівку..

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