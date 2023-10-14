Бої за Авдіївку: атаки росіян провалилися і можуть перетворитися на "удари об стіну" — ISW

Усі спроби росіян атакувати Авдіївку Донецької області провалилися. Наступ загарбників може перетворитись на "удари об бетонну стіну"

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на джерела, які стверджували, що російські сили продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що російські сили просунулися на південь від Красногорівки і на південний схід від Первомайського.

Російські джерела опублікували повідомлення про попередні заяви щодо російського контролю над Авдіївським коксохімічним заводом, однак ISW не має жодного доказу того, що російські сили контролюють завод на цей момент.

Тим часом українські військові повідомили, що ЗСУ продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки. Російський "військовий блогер" зазначив, що ЗСУ використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на авдіївському напрямку.

Один з російських військових у 4-й бригаді "ЛНР" (2-й армійський корпус, Південний військовий округ) заявив, що зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки.

Він також зазначив, що російські сили можуть "стиснути український периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки. Водночас висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку.

За словами окупанта, таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть "бити по бетонних укріпленнях", поки їхні сили не закінчаться.

Ситуація в Авдіївці

10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку, аби відвернути увагу ЗСУ і не дати просуватися їм на Південному чи Запорізькому напрямках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Авдіївку тримають "титани": Пекло вже четверту добу! Під завалами цивільні! | Барабаш

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