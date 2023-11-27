Бої за Авдіївку: Барабаш розповів, чи вдалось окупантам захопити промзону і коксохім

Під Авдіївкою, на Донеччині, тривають запеклі бої. Як розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш, окупанти не дійшли ні до коксохімзаводу ні до промзони.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Звичайно, що ворог 48 разів "взяв промку і коксохім". Але дуже запеклі бої на підступах до Авдіївського коксохімзаводу. Ворога там немає, а на промці, на жаль, дуже запеклі бої тривають. По флангах з півдня і півночі вони взагалі жодного успіху не мають, всі атаки відбиті, лінія оборони тримається. На Степовому дуже багато ворог зазнає втрат особового складу протягом кількох днів", - розповів він.

За словами Барабаша, ситуація під Авдіївкою насправді складна.

"Важко, плюс погодні умови вночі додали трошки клопоту хлопцям, дуже потужний поривчастий вітер", - резюмував він.

Нагадаємо, військові блогери РФ стверджують, що окупанти 26 листопада захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2 під Авдіївкою.

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