Бої за Авдіївку: Барабаш розповів, чи вдалось окупантам захопити промзону і коксохім

Окупанти продовжують наступальні операції під Авдіївкою.
Під Авдіївкою, на Донеччині, тривають запеклі бої. Як розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш, окупанти не дійшли ні до коксохімзаводу ні до промзони.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Звичайно, що ворог 48 разів "взяв промку і коксохім". Але дуже запеклі бої на підступах до Авдіївського коксохімзаводу. Ворога там немає, а на промці, на жаль, дуже запеклі бої тривають. По флангах з півдня і півночі вони взагалі жодного успіху не мають, всі атаки відбиті, лінія оборони тримається. На Степовому дуже багато ворог зазнає втрат особового складу протягом кількох днів", - розповів він.
За словами Барабаша, ситуація під Авдіївкою насправді складна.
"Важко, плюс погодні умови вночі додали трошки клопоту хлопцям, дуже потужний поривчастий вітер", - резюмував він.
Нагадаємо, військові блогери РФ стверджують, що окупанти 26 листопада захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2 під Авдіївкою.
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