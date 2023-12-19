Бої за Авдіївку: чому окупанти знизили інтенсивність наступу та коли він знову посилиться – експерт

Окупаційна армія Росії, за даними Сил оборони Таврійського напрямку, змінила тактику і знизила інтенсивність наступу на Авдіївку. Якщо раніше їх було не менше 50 за добу, зараз же – не більше 17. Крім того, атаки зараз відбуваються здебільшого у нічний час.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан пояснив в інтерв'ю OBOZ.UA, чи мають намір окупанти йти з цього напрямку.

"Це просто погода. Там зараз води по коліно, почав розмокати ґрунт. А донецький чорнозем – це смерть будь-якої техніки. Тому у росіян суто через погоду все це згасло. Вони чекатимуть на морози. Якщо не дочекатися, то так і колупатимуться у бруді всю зиму. Але таких морозів, які можуть добре скувати ґрунт, хоч би сантиметрів на 30, на Донбасі у нас уже давно не було. Треба щоб 20-30 градусів морозу постояли хоча б днів десять. Але, швидше за все, вся зима буде такою ж дощовою, і рухатися там не можна буде", - пояснив він.

Світан також додав, що ЗСУ прогнозували таку ситуацію, адже в Україні уже десятий рік бойових дій у зимовий час (на Донеччині та Луганщині - ред.).

"Тож ми зараз прикриваємось на сході, зокрема й погодою. І через це знизилася інтенсивність наступальних дій росіян", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Світан назвав перспективний напрямок для наступу ЗСУ.

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