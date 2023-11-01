Бої за Авдіївку: експерт розповів, скільки росіян там зібралося і чого від них очікувати найближчим часом

Росіяни втратили біля Авдіївки приблизно 10 своїх батальйонів. Захоплення міста для них буде означати лише неймовірні втрати живої сили, техніки і, ймовірно, ще більшої кількості територій.

Сьогодні росіяни сконцентрували в районі Авдіївки понад 40 тисяч особового складу.

Про потенціал такої кількості окупантів розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Яку тактику росіяни застосовують в Авдіївці

Він провів аналогію ситуації в Авдіївці з боями під Бахмутом. Під час наступу росіян на Бахмут здійснювалося охоплення понад 50 км фронту із зосередженням у різні моменти операції від 20 до 50 тисяч особового складу. В районі Авдіївки фронт становить 20 кілометрів. Тобто тиск на кілометр фронту вдвічі перевищує тиск, який чинився в районі Бахмута.

Так само росіяни використовують змішаний за комплектацією тип штурмових дій. Коли в наявності достатньо механізованої компоненти (танків, ББМ тощо), вони намагаються проривати оборону бронеколонами, що дуже нагадує наступ на Вугледар. Але коли їхня механізована компонента знищується і вони чекають на поповнення, цю тактику замінюють масові штурми піхотним складником – тактика, що спостерігалася під Бахмутом, яка отримала назву "м'ясна хвиля".

Наскільки великими є втрати росіян під Авдіївкою

Згідно з даними спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, від 10 жовтня в районі Авдіївки росіяни втратили 6 500 убитими, 100 танків, а так само 250 ББМ.

"Росіяни не визнають своїх втрат, але виникає закономірне запитання: якщо ваші втрати не настільки великі, чому ви стягуєте до Авдіївки ресурс двох загальновійськових армій?" – каже експерт.

За його словами, 6,5 тис. втрат – це 10 знищених батальйонів. Тобто ЗСУ знищували одну батальйонно-тактичну групу на два кілометри фронту. Це надзвичайно багато, але незважаючи на втрати, російське командування зберігає намір захопити Авдіївку, яка є для нього більше політичною метою, ніж тактичною, каже експерт.

Що росіяни планують робити далі

За словами Коваленка, наступ росіян показав, що вони, використовуючи змішану тактику Бахмута й Вугледара, змогли домогтися успіху лише на відкритих ділянках – у полях. Але варто було їм наблизитися до основних рубежів оборони, як одразу виникла проблема з їхнім проривом.

Завдання російських військ залишається незмінним – поступальне і планомірне оточення Авдіївки, з подальшим стисканням кільця на рівні оперативного оточення. Але ось лише в тому й річ, що за весь час повномасштабного вторгнення до України російським військам вдалося взяти в оточення лише одне місто – Маріуполь. І це відбувалося в умовах не найкращого становища міста і на піку наступального функціоналу росіян.

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Для реалізації такого плану з Авдіївкою виділеного ресурсу їм очевидно буде критично не вистачати, з чого випливає необхідність для російського командування вилучати ресурс з інших груп військ і плацдармів. Вилучати ресурс із групи військ "Днепр" (Херсонська область) вони не можуть, оскільки там серйозна проблема у вигляді сірої зони на лівому березі Дніпра, вирішити яку російське командування не може від початку року.

Із Запорізької області група військ "Восток" – аналогічно, адже Сили оборони України (СОУ) у клині Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате тільки й чекають на ослаблення росіян на цій ділянці для прориву до Токмака. В Донецькій області, крім наступу на Авдіївку, росіяни стурбовані напруженим затишшям у районі Старомлинівки і просуванням СОУ в південному секторі Бахмута.

Для посилення і підживлення Авдіївки залишається лише Луганська область, група військ "Центр" і "Запад". Але цей ресурс не нескінченний і його ослаблення може завершитися тим, що після імітації наступу по Лимано-Куп'янській осі в росіян може початися відступ до лінії Р-66.

Що буде навколо Авдіївки найближчим часом

Найближчі три тижні можуть чітко показати, якою буде ситуація в районі Авдіївки в перспективі, каже Коваленко.

"Якщо російське командування готове й далі посилювати наступ за рахунок ресурсу з інших плацдармів, то воно може досягти своєї мети – захопити Авдіївку за допомогою передислокації туди ще більшої кількості підрозділів з інших плацдармів. Ціною колосальних втрат і втратою контролю над значно більшими територіями", – вважає експерт.

Коваленко пригадує, що в Бахмуті ми були свідками аналогічної картини. Поки росіяни наступали на місто, вони втратили більшу частину Харківської області та правий берег Херсонської області разом з обласним центром.

"І що їм дав цей наступ, крім пафосу для внутрішнього споживання? Нічого, крім колосальних втрат. Така доля російського командування – раз по раз наступати на одні й ті самі граблі", – резюмував експерт.

Нагадаємо, Росія не залишає намірів оточити Авдіївку Донецької області. Після двох невдалих спроб окупанти готуються до третьої хвилі штурму. Вони стягують техніку та особивий склад і перегруповують війська.

Що зараз відбувається у районі Авдіївки, що окупанти задумали і чому вони так хочуть захопити це місто – читайте на ТСН.ua.

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