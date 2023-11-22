Бої за Авдіївку: начальник МВА спростував російські фейки про ситуацію навколо міста

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ тримають лінію оборони в районі Авдіївки, жодних проривів нема.

Про це він сказав у ефірі телеканалу “Еспресо”.

“На Авдіївському напрямку гаряче й дуже складна ситуація. Ворог тисне з декількох напрямків, намагаючись по флангах штурмувати піхотою. Загарбники кілька днів поспіль використовують техніку на промці. З Донецького напрямку ворог також намагається проводити штурмові дії. Хлопці відбивають усі атаки, які тривають цілодобово”, — підкреслив Барабаш.

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, не дивлячись на те, що окупанти тиснуть з усіх напрямків на Авдіївку, лінія оборони тримається й жодних проривів нема.

“Росіяни розганяють багато фейків, що вони вже зайшли на коксохім, і контролюють якусь частину. Насправді противник активно намагається проводити атаки й штурмувати в тому напрямку, але коксохім повністю під контролем ЗСУ”, — наголосив Барабаш.

Раніше ми писали, що у WSJ припускають, що битва за Авдіївку може стати для України початком багатомісячної оборони.

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