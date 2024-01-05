Бої за Авдіївку: офіцер "Легіону Свободи" розповів про нову активізацію окупантів

Російські війська продовжують спроби зайти до Авдіївки через промзону та закріпитися в одноповерхових будинках в старій частині міста.

Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів, що відразу після Нового року російські окупанти активізували піхотні штурми, намагаючись продавити ЗСУ біля Степового, а також проникнути в Авдіївку через промзону.

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Ситуація поки що залишається складною, є точки зіткнення там, де ворог продовжує активно діяти”, - зауважив боєць.

За його словами, окрім атак біля Степового ворог намагається вийти на збільшення північної “клішні” за допомогою виходу на оперативний простір біля селища Очеретяне. Однак, попри складний характер оборонний дій, окупанти не мають там ніяких успіхів.

Водночас російські війська продовжують спроби зайти до Авдіївки через промзону та закріпитися в одноповерхових будинках в старій частині міста. Для цього вони застосовують малі тактичні групи.

“Це відбувається розвідка боєм, м*скалі втрачають ці групи й відсилають нові. Тому масової піхотної спроби зайти нема. А малі групи завжди зустрічають, вітають і проводять в останню путь", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили спробу закріпитися на околицях селища Степового поблизу Авдіївки.

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