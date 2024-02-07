Бої за Авдіївку: окупанти намагаються зруйнувати лінії оборони ЗСУ – військовий

В Авдіївці ворог намагається зруйнувати лінії оборони ЗСУ, щоб загнати свою піхоту.

Окупаційні війська Росії підтягнули до Авдіївки найкращі підрозділи, залучили усі сили й ресурси, але місто тримається. Ворог намагається зруйнувати лінії оборони українських військових.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Ворог намагається пристосувати тактику і стратегію до тих викликів, з якими він стикається. Противник намагається наситити свої війська піхотою. Механізовані війська росіяни теж використовують, але дещо менше. Має вигляд такий, що окупанти намагаються зруйнувати наявні лінії оборони ЗСУ, щоб у будь-який пробій втягнути свої піхотні з'єднання", - пояснив він.

За словами військовослужбовця ЗСУ, росіня поспішають захопити Авдіївку, тому що диктатор Путін Путін має відзвітувати перед президентськими "виборами" в Росії.

"Путін розраховує в промові присвятити декілька абзаців Авдіївці, що під його командуванням руське військо захопило Авдіївку. Тому, питання Авдіївки зараз гостро стоїть перед загарбниками, і в їхньому розумінні захоплення затягнулося в часі. Це впливає на знеславлення російської армії", - резюмував Тимочко.

Нагадаємо, Дикий пояснив, чому для ЗСУ вигідно тримати Авдіївку.

Читайте також: