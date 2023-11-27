Бої за Авдіївку: окупанти захопили частину промзони - ISW

Російські війська продовжують наступальні операції під Авдіївкою Донецької області.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

На відео з геолокацією за 26 листопада видно, як російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська 26 листопада захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2, але аналітики поки не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

26 листопада російські війська також продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна й підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Першотравневого (24 км на схід від Куп’янська).

Нагадаємо:

Раніше аналітики повідомили, що Російська Федерація здійснює третю хвилю штурмів Авдіївки Донецької області. Війська РФ збільшили кількість атак на 30%, але сили найманців стали значно слабкішими, ніж під час попередніх атак.

Проте в Генеральному штабі ЗСУ стверджують, що всі втрати позицій з обох сторін є тимчасовими, оскільки ситуація динамічно змінюється.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун зазначив, що наразі тривають бої, а загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Окупанти безуспішно штурмували східніше від Новобахмутівки, в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

"Якщо говорити про зміну тактики у зв’язку з погодою, то листя осипалося, лежить сніг. Окупантам ніде ховатися. Наші хлопці бачать їх. Ворог атакує невеликими піхотними групами. Окупанти доходять до того, що вдають із себе мертвих або накриваються трупами російських штурмовиків, ліквідованих раніше", – сказав речник.

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