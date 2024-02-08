Бої за Авдіївку: росіяни лізуть каналізаційними системами та роблять підкопи — експерт

Просування окупаційної армії від жовтня минулого року відбувається з дуже великими втратами.

Російські окупанти в Авдіївці просуваються з використанням каналізаційних систем, через підкопи намагаються виходити в тили та перерізати дорогу, що сполучає гарнізон ЗСУ з основними базами постачання.

Про це говорив в ефірі телеканалу FREEДОМ військовий аналітик Іван Ступак.

“Ми бачили повідомлення, що 18% міста вже захоплено Російською Федерацією. Ми чули ще в грудні [2023 року] повідомлення головкома Залужного про те, що на горизонті — два-три місяці й доведеться залишити, скоріш за все, місто”, - зауважив він.

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Однак, за словами експерта, просування окупаційної армії від жовтня минулого року відбувається з дуже великими втратами.

“За деякими оцінками, РФ тут втратила близько 13 тисяч своїх військовослужбовців, 250-300 танків, трохи більше бронемашин. Тобто колосальними втратами дається просування Російської Федерації, взяття локацій", - зазначив він.

Іван Ступак додав, що взяття Авдіївки не дасть росіянам жодної стратегічної переваги для просування на подальші населені пункти і становить для Кремля тільки політичну мету.

Нагадаємо, окупаційні війська підтягнули до Авдіївки найкращі підрозділи, залучили усі сили й ресурси, але місто тримається. Ворог намагається зруйнувати лінії оборони ЗСУ.

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