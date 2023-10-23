Бої за Авдіївку: росіяни намагаються перерізати дорогу до міста

Армія Російської Федерації намагається перерізати дорогу до Авдіївки на Донеччині. Окупанти не припиняють обстріли шляхів, а це ускладнює евакуацію людей та доставлення гуманітарної допомоги.

Про це заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Радіо Свобода".

"22 кілометри до міста постійно під обстрілами – і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює й евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика – це все через одну дорогу", - каже Барабаш.

З його слів, в загарбників були спроби перерізати дорогу до Авдіївки та тримати її постійно під обстрілами та вогневим контролем.

"Якщо в них є змога, дозволяє погода, вони запускають безпілотні апарати «Орлани», слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь", - додав він.

Станом на ранок 23 жовтня в Авдіївці залишається 1601 людина. Втім, місцеві жителі неохоче залишають місто. За останні три дні евакуація не проводилася, каже Барабаш.

Як повідомлялося, росіяни поновили штурми Авдіївки. По Авдіївці постійно працює російська артилерія, снаряди літають буквально над головами. Однією із цілей росіян є захоплення Авдіївського коксохімічного заводу.

Читайте також: