Бої за Авдіївку: російські війська увійшли до околиць Степового - ISW

Російські війська 10 листопада вели наступальні дії в районі Авдіївки, його результати не підтверджені. Водночас російські військові блогери стверджували, що російські війська увійшли до околиць Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і продовжують бої в цьому районі.

Про це повідомили аналітики Інститут вивчення війни (ISW)

"Пов’язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що російські сили також зайняли позиції на залізничній колії, дозволивши російським силам досягти тактичних успіхів біля Степового. За його словами, російські війська намагаються створити котел навколо Авдіївки, і таким чином позбавити українські сили можливості утримувати позиції в тилових районах на авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Раніше естонська розвідка повідомила, що росіянам вдалося заволодіти ініціативою в Луганській і Донецькій областях. Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися.

Окупаційні війська продовжують стягувати до Авдіївки свою техніку прикриваючи перекидання мінометними та артилерійськими обстрілами.

Читайте також: