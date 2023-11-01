Бої за Авдіївку стали найкривавішими від початку війни - NYT

Путін хоче захопити Авдіївку, бо це стане для нього "великою перемогою".

І Україна, і Росія платять "велику ціну" за Авдіївку Донецької області. Втрати окупантів більші, ніж ті, які зазнала російська армія в боях минулого року та під Вугледаром у березні 2023.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Втрати Росії та України

Журналісти із посилання на українських військових, російських "військкорів" та незалежний військових аналітиків ззазначають, що "українська артилерія знищувала російські бронеколони на підступах до міста, а озброєні вибухівкою безпілотники збивали піхоту, яка виходила з техніки та просувалась пішки".

Майже за три тижні битви російська армія не змогла здійснити швидкий прорив, якого хотіла. За даними Інституту вивчення війни, вона втратила сотні людей і понад 100 одиниць бронетехніки і танків. Все ж росіянам вдалося просунтися, але трохи, однак за це вони заплати "високу ціну".

Автори видання із посилання на військового стверджують, що Україна такє несе великі втрати. За словами неназваного солдата, лише шість захисників із його підрозділу чисельністю понад 50 залишилися непораненими після перших днів боїв.

Авдіївка після ворожих обстрілів / Фото: Associated Press

Авдіївка має стратегічну та політичну цінність для Путіна

Інформаційне агентство вважає, що Авдіїка має стратегічну військову цінності. Аналітики пояснюють, що її захоплення росіянами відкине українську армію від порогу Донецька та відкриє основні залізничні та автомобільні шляхи для російських сил у цьому районі.

Також окупація міста має політичну цінність для РФ. Автори видання пишуть, що "з ахопити місто після стількох років опору було б великою перемогою для президента Росії Володимира Путіна".

Як окупанти наступали

Командир підрозділу безпілотників бригади на позивний "Балу" розповів, що українські розвідувальні групи помітили ознаки нарощування росіян навколо Авдіївки за кілька тижнів до першої атаки 10 жовтня. За його словами, чисельність становила не менше трьох бригад.

"Збиралася військова техніка і бронетехніка. Т акож було багато цивільних автомобілів, які виглядали так, ніби командири прибули в цей район", - сказав він.

За словами українських військових, росіяни йшли передбачуваною схемою, розпочавши бій із важкої артилерії та авіабомбардуванням, а потім наступали колонами бронетехніки. За словами українських захисників, окупанти були добре підготовлені. Спершу вони послали обладнання для розмінування, щоб розчистити шлях, а за ними йшли групи бронетехніки, щоб висадити піхоту.

Перші дні штурму росіян позицій ЗСУ

Як повідомили українські військові, росіянам вдалося прорвалися до українських позицій на північному заході. Вони почали підійматися по терикону, з якого відкривається вид на коксохімічний завод. У перший день бої були дуже інтенсивними.