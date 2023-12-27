Бої за Авдіївку: Тарнавський розповів, коли ЗСУ можуть "зробити крок назад"

Обстановка в районі Авдіївки на Донеччині постійно змінюється. Окупанти кидають на підкріплення підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V". Тим часом ЗСУ постійно маневрують.

Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський в інтерв'ю "ВВС News Україна".

Тарнавський наголошує, що РФ вже третій місяць штурмує Авдіївку. Окупаційна армія не шкодує ні техніку, ні особовий склад. Українські Сили оборони постійно маневрують, бо одна військова частина не може утримати всю ділянку фронту.

"Обстановка постійно змінюється - як у позитивний, так і в негативний бік. Якщо негативно, то ми реагуємо максимально як підрозділами, частинами, так і безпосередньо засобами, які сьогодні у нас є", - сказав Тарнавський.

Видання наголошує, що воєначальник відповів точно на запитання, чи існує наразі реальна загроза оточення Авдіївки.

"Зусилля противника зосереджені на двох напрямках. Наступ відбувається в напрямку головного удару, а також на відволікаючих напрямках. Зосередили величезну чисельність особового складу. Але я скажу – тими силами та засобами можна досягти кращих успіхів", - наголосив генерал.

За його словами, на деяких ділянках українські оборонці можуть відходити задля збереження життя бійців.

"Є суб'єктивні та об'єктивні причини. Якщо в чистому полі залишитися, є можливість для збереження особового складу та техніки десь зробити крок назад або вбік, втягнути в мішок і потім знищити ворога. А потім вийти в колишнє положення", – наголосив Тарнавський.

Нагадаємо, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що битва за Авдіївку схожа на битву за Бахмут. За його словами, окупанти "у прямому фізичному сенсі засипають місто тілами, і по цих тілах далі просуваються".

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