Бої за Авдіївку: Тарнавський розповів про оборону ЗСУ та знищених окупантів

Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку.

Командувач стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на Авдіївському напрямку Збройні сили міцно тримають оборону.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"На таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 456 осіб. Один окупант здався у полон.

Також захисники знищили 19 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Командувач також додав, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, окупанти перейшли на Авдіївському напрямку до тактики "пішого оточення". Війська РФ втратили вже близько 3 тисяч людей.

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