Бої за Авдіївку: військовий експерт розповів, чи вистоїть оборона міста

Окупанти продовжують атакувати Авдіївку на Донеччині через її стратегічну важливість, проте українські військові втримають оборону міста.

Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

"Авдіївка – стратегічно важливе місто, бо розташоване поблизу Донецька, Ясинуватої та Горлівки. Окупанти розуміють важливість міста, тому постійно атакують його. Це може бути плацдармом для наступу, використання артилерії. Авдіївка тримається від 2014 року. Там ми дуже гарно укріпилися. Навіть є факти покращення наших позицій, ЗСУ відкидають ворога. Я більш ніж впевнений, що Авдіївку втримають", - наголосив експерт.

За його словами, "бахмутський сценарій", про який експерти говорили щодо Авдіївки, можна застосувати до будь якого міста, якщо Росія зосередить там основні зусилля.

"Вони можуть так само Авдіївку зрівняти з лицем землі та зробити з неї Бахмут. Але тоді треба буде відійти від Бахмута, перекинути усі свої зусилля, боєздатні війська. Далі уже питання, чи зможемо ми далекобійною артилерією знищити російську артилерію, яка буде обстрілювати Авдіївку. Малоймовірно, що ворог зможе атакувати одразу на двох напрямках", – пояснив Нарожний.

Військовий експерт також зауважив, що Бахмут– майже повністю зруйнований. Якщо ЗСУ вийдуть з Бахмута, то відійдуть до Краматорська та Слов'янська, які Росія потім так само потім буде знищувати.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що лише протягом минулого тижні біля Авдіївки було ліквідовано чотири тисячі солдатів армії РФ.

За даними ЗСУ, окупаційні війська на сході України застрягли на декількох напрямках і виснажують свої сили.

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