Бої за Авдіївку: як закінчилася спроба прориву окупантів на коксохімічний завод — речник Сил оборони

Лінія бойового зіткнення в місті, яке штурмують росіяни, фактично не рухається.

Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем українських військ, які стримують атаки окупантів.

Про це повідомив керівник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, спроби російських окупантів вклинитись між коксохімічним заводом в Авдіївці та селищем Степове закінчилися невдачею.

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"Всі російські диверсійно-розвідувальні групи залишаються біля паркану заводу. Лінія бойового зіткнення фактично не рухається”, - уточнив Лазуткін.

Речник Сил оборони додав, що тактика росіян під час штурму Авдіївки не змінилася. Вони продовжують атакувати місто, зокрема, з півночі, де відбувається доволі велика інтенсивність артилерійських обстрілів та не припиняються атаки піхотою, які відбивають українські військові.

Нагадаємо, напередодні президент держави-агресорки Володимир Путін як про неймовірний успіх гордо заявив про те, що армія РФ захопила 19 будинків на околиці Авдіївки.

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