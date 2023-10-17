Бої за Авдіївку: яка ситуація в місті та на позиціях українських захисників

Наразі в Авдіївці Донецької області, де днями спостерігалося сильне загострення, напруга трохи спадає. Окупанти стали менше обстрілювати територію громади. Втім, на позиція досі гаряче.

Про це повідомив під час телемарафону керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Градус напруги спадає однозначно. Сьогодні вже третя доба, коли ми почали помічати, що менше обстрілів по території громади, менше ракетних ударів - чого не скажеш про позиції. На позиціях тихіше не стає. Сотні обстрілів за добу - ми чуємо. наскільки там гаряче", - розповів він.

За словами Барабаша, на цьому напрямку менше штурмових дій застосовує ворог. Втім, спостерігається перегрупування. Тому, прогнозує голова МВА, за кілька днів може бути нова хвиля штурмів окупантів.

"Кажуть аналітики, скоріше за все буде, нова хвиля штурмових дій. Зараз ворог відійшов глибше в тили, намагається стягнути ту техніку, яку ще можливо полагодити, шаленими темпами відновити", - наголосив він.

Як повідомлялося, російські окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - це 31 грудня. Саме тому для них важливо взяти Авдіївку.

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