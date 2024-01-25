Бої за Авдіївку: які сили підготували окупанти для нового штурму — офіцер “Легіону Свободи”

Для підготовки до нової битви ворог активно застосовує розвідувальні безпілотники.

Для нового штурму Авдіївки на Донеччині російські окупанти зібрали близько 40 тисяч різношерстих бійців.

Про це розповів в ефірі телеканалу “Еспресо” офіцер “Легіону Свободи” майор МВС Максим Морозов.

"Там з’явилися ув'язнені, "Шторм-Z", "Шторм V". Також підійшов з нуля сформований танковий підрозділ окупантів, де помічені нові танки, які будуть брати участь у штурмі Авдіївки”, - повідомив він.

За словами воїна, для підготовки до нової битви ворог активно застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати типу "Орлан" та "Ланцети".

“По факту, вона [нова битва] вже почалася, із застосування величезної кількості КАБів", - зазначив Морозов, додавши, що Сили оборони України теж готуються до цього штурму.

Нагадаємо, російська окупаційна армія просунулася в районі Авдіївки, а також на північний схід від Новомихайлівки, що розташована на південний захід від окупованого Донецька.

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