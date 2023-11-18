Бої за Авдіївку: яку загрозу приховує для окупантів коксохімічний комбінат — пояснення експерта

Росіяни наступають на відкритій ділянці, на якій вони стають мішенню для артилерії.
Захоплення Авдіївського коксохімічного комбінату поставить окупантів у скрутне становище, оскільки територія цього підприємства є величезною “бомбою”.
Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону військовий експерт Павло Нарожний.
Він зауважив, що росіяни здійснюють такий собі "книжковий наступ", коли обрізають фланги нашого угруповання. Атаки в лоб, за його словами, є маневрами для відволікання, а насправді вони зосереджують зусилля на флангах, особливо на північному напрямку, де розташований Авдіївський коксохімічний комбінат.
“У них є один величезний мінус. По-перше, вони наступають на відкритій ділянці. На цій ділянці вони є мішенню для артилерії, для дистанційного мінування, для мінометів і всього іншого", - зазначив експерт.
Окрім того, вважає Павло Нарожний, на території цього підприємства ворог може опиниться в дуже небезпечній для нього зоні.
"На території величезного виробництва коксохімічного, яке є такою собі "бомбою". Тобто там виробляється кокс, там стоять коксові батареї спеціальні... Якщо вони там закріпляться і якщо якийсь снаряд прилетить – для них це буде наднебезпечно", - наголосив він.
Нагадаємо, ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. Окупаційні війська намагаються штурмувати промзону міста уже кілька днів поспіль.
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